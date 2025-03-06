«Результат несправедлив». Сафонов высказался о поражении «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором парижский клуб уступил со счётом 0:1.

«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я всё больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым.

Моя команда вышла с максимально боевым настроем.

И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать.

Но итог матча – 0:1.

В раздевалке даже не было досады.

Лишь непонимание: как такое возможно?

И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча.

Так что мы будем готовы в ответной встрече.

P. S. Что за день у Алисона», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

При этом российский футболист сопроводил публикацию статистическими данными встречи, на которых отображено, что «ПСЖ» пробил по воротам «Ливерпуля» 27 раз, в то время как мерсисайдцы нанесли два удара.

Сафонов провёл игру с английским клубом на скамейке запасных.

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