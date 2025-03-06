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Шишкин: Сперцян — это потеря, но «Краснодар» больше зависим от Кордобы

Шишкин: Сперцян — это потеря, но «Краснодар» больше зависим от Кордобы
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Экс-защитник «Краснодара» и «Спартака» Роман Шишкин высказался о травме полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Конечно, травма Сперцяна – это потеря для команды. Он капитан и один из лидеров. Но я всегда говорил и считаю, что «Краснодар» больше зависим от Кордобы. Вот если не будет Кордобы, тогда «Краснодару» будет совсем тяжело.

Сперцян – всё-таки футболист ещё достаточно молодой, и в целом у него были «плавающие моменты», где он выдавал одну хорошую серию, а где-то пропадал на несколько туров. Тем более сейчас первые туры, и, думаю, «Краснодар» справится с этим. Надеюсь, есть футболисты и Мусаев что-то придумает», – цитирует Шишкина Metaratings.ru.

После 19 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Мурада Мусаева 40 набранных очков. Столько же — у лидирующих в чемпионской гонке «Зенита» и «Спартака». Сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РПЛ первое место, опережая «Спартак» с «Краснодаром» по дополнительным показателям.

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