Жена Фонсеки — о дисквалификации тренера: абсурдное, скандальное и беспрецедентное решение

Екатерина Фонсека, жена главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки отреагировала на дисквалификацию мужа на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1) Бенуа Мийо.

«Девять месяцев за несколько секунд крика? Абсурдное, скандальное и беспрецедентное решение. Пожалуйста, справедливое правосудие, а не политическая казнь», — написала Екатерина в своих социальных сетях.

Напомним, тренер агрессивно высказывал недовольство работой судьи, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

Паулу Фонсека возглавил «Лион» 31 января 2025 года. Ранее португалец работал в «Милане».