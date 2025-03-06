Жена Фонсеки — о дисквалификации тренера: абсурдное, скандальное и беспрецедентное решение
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Екатерина Фонсека, жена главного тренера «Лиона» Паулу Фонсеки отреагировала на дисквалификацию мужа на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1) Бенуа Мийо.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15' 1:1 Ляказетт – 24' 2:1 Ляказетт – 82'
«Девять месяцев за несколько секунд крика? Абсурдное, скандальное и беспрецедентное решение. Пожалуйста, справедливое правосудие, а не политическая казнь», — написала Екатерина в своих социальных сетях.
Напомним, тренер агрессивно высказывал недовольство работой судьи, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.
Паулу Фонсека возглавил «Лион» 31 января 2025 года. Ранее португалец работал в «Милане».
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