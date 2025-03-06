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Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Негредо завершил карьеру

Экс-форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Негредо завершил карьеру
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Бывший нападающий сборной Испании Альваро Негредо объявил о завершении профессиональной карьеры. Экс-футболист поделился в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) видео, на котором повесил бутсы на гвоздь.

«Спасибо тебе за всё, футбол», — подписал опубликованное видео Альваро Негредо.

Негредо принимал участие в Чемпионате Европы 2012 года, на котором в составе сборной Испании завоевал золотые медали турнира. Альваро Негредо является воспитанником мадридского «Реала», а во взрослой карьере выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Севилья», «Валенсия», «Кадис», «Альмерия», «Бешикташ», «Аль-Наср» (ОАЭ), «Мидлсбро», «Вальядолид» и «Райо Вальекано».

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