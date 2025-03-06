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Алисон Бекер признан игроком недели ЛЧ, вратарь сделал девять сейвов в матче с «ПСЖ»

Алисон Бекер признан игроком недели ЛЧ, вратарь сделал девять сейвов в матче с «ПСЖ»
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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter). 4 и 5 марта состоялись первые игры 1/8 финала соревнования сезона-2024/2025.

Бразильский голкипер сыграл «на ноль» в матче 1/8 финала с «ПСЖ» (1:0), где сделал девять сейвов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

Второе место по итогам голосования занял вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс, отметившийся голом во встрече с «Атлетико» (2:1). Замкнул тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который оформил дубль в матче с леверкузенским «Байером» (3:0). Четвёртым стал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, дважды поразивший ворота ПСВ (7:1). Кроме того, в этой игре норвежский футболист отметился результативной передачей.

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