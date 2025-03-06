Алисон Бекер признан игроком недели ЛЧ, вратарь сделал девять сейвов в матче с «ПСЖ»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter). 4 и 5 марта состоялись первые игры 1/8 финала соревнования сезона-2024/2025.

Бразильский голкипер сыграл «на ноль» в матче 1/8 финала с «ПСЖ» (1:0), где сделал девять сейвов.

Второе место по итогам голосования занял вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс, отметившийся голом во встрече с «Атлетико» (2:1). Замкнул тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который оформил дубль в матче с леверкузенским «Байером» (3:0). Четвёртым стал полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, дважды поразивший ворота ПСВ (7:1). Кроме того, в этой игре норвежский футболист отметился результативной передачей.

Рекорды «Ливерпуля»: