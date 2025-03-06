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«Ты был примером для спорта». Мадридский «Реал» отреагировал на уход Негредо из футбола

«Ты был примером для спорта». Мадридский «Реал» отреагировал на уход Негредо из футбола
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В мадридском «Реале» отреагировали на завершение карьеры воспитанником клуба Альваро Негредо.

«Ты был примером для футбола и для спорта. Мы очень гордимся тем, что ты являлся частью нашего клуба», — говорится в обращении пресс-службы мадридского «Реала» в соцсети X (ранее Twitter).

Сегодня, 6 марта, экс-форвард сборной Испании Альваро Негредо объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом в карьере испанца был «Вальядолид», который он покинул летом 2024 года. Помимо мадридского «Реала» и «Вальядолида», Негредо выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», «Севилья», «Валенсия» и «Бешикташ».

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