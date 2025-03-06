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Болельщик «Рейнджерс» умер перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче»

Болельщик «Рейнджерс» умер перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче»
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Болельщик «Рейнджерс» скончался в Стамбуле перед первым матчем 1/8 Лиги Европы с «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба шотландского клуба на официальном сайте. Известно, что фанат погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
1-й тайм
0 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1    

«Все мысли клуба сейчас с семьей и друзьями погибшего в это невероятно трудное время. Мы поддерживаем постоянную связь с турецкими и британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом», — говорится в заявлении клуба.

Встреча между «Фенербахче» и «Рейнджерс» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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