Болельщик «Рейнджерс» умер перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче»

Болельщик «Рейнджерс» скончался в Стамбуле перед первым матчем 1/8 Лиги Европы с «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба шотландского клуба на официальном сайте. Известно, что фанат погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Все мысли клуба сейчас с семьей и друзьями погибшего в это невероятно трудное время. Мы поддерживаем постоянную связь с турецкими и британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом», — говорится в заявлении клуба.

Встреча между «Фенербахче» и «Рейнджерс» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.