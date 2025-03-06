Болельщик «Рейнджерс» умер перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче»
Поделиться
Болельщик «Рейнджерс» скончался в Стамбуле перед первым матчем 1/8 Лиги Европы с «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба шотландского клуба на официальном сайте. Известно, что фанат погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
1-й тайм
0 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1
«Все мысли клуба сейчас с семьей и друзьями погибшего в это невероятно трудное время. Мы поддерживаем постоянную связь с турецкими и британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом», — говорится в заявлении клуба.
Встреча между «Фенербахче» и «Рейнджерс» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:32
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:12
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:51