В «Спартаке» ответили на вопрос о сравнении с «Зенитом» по подходу к трансферам

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о сравнении трансферной политики красно-белых, направленной на достижение самых высоких результатов, с «Зенитом».

– «Спартак» становится или уже стал похожим, с учётом направленности трансферов на иностранцев, на команду, которая ассоциируется с девизом «всегда и во всём быть первыми» — то есть на «Зенит», на победу любой ценой. Прав ли я в своём предположении?

– У нас нет цели сравнивать или повторять чей-то путь. Есть цель, поставленная советом директоров — сделать команду конкурентоспособной, чтобы мы могли бороться за Кубок, за медали, за первое место. И мы делаем всё возможное, чтобы достичь цели. Если бы можно было достичь этой задачи каким-то другим способом, формируя команду, например, только из российских футболистов, мы бы, наверное, это делали. Но на данный момент те решения по трансферам, которые приняты, считаем оптимальными для того, чтобы усилить команду, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, в нынешнем сезоне «Спартак» потратил € 57,1 млн на покупки футболистов, установив клубный рекорд по этому показателю. По информации Transfermarkt, самой дорогой покупкой красно-белых в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн. На второй строчке расположился трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт», состоявшийся минувшим летом, за € 14 млн. Замыкает тройку самых дорогих покупок красно-белых в нынешнем сезоне вингер Пабло Солари, перешедший из «Ривер Плейт» за € 10 млн.

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