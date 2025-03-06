Тюкавин обратился к болельщикам после операции на колене

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам бело-голубых после операции на колене.

«Операция прошла успешно, теперь будем начинать долгое и тяжёлое восстановление!

Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб!» — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провёл 19 встреч, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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