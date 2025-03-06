Мор объяснил, почему у «Спартака» больше шансов на золото, чем у «Зенита» и «Краснодара»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от чемпионской гонки между красно-белыми, «Зенитом» и «Краснодаром».

«После травмы Сперцяна «Краснодару» будет тяжелее всех в чемпионской гонке. У «Зенита» есть преимущество в виде психологии — все предыдущие сезоны они выиграли, Семак — тренер, который много раз побеждал. У «Спартака» Станкович тоже становился чемпионом в качестве тренера, есть сыгранный стартовый состав, как и у «Краснодара», но у них нет Сперцяна. В этом плане «Спартак» выглядит чуть предпочтительнее остальных команд. А аутсайдер здесь — «Краснодар».

У «Спартака» сейчас семь побед подряд — такая же серия, как в 1999 году. Я, кстати, провёл все игры без замен. Желаю, чтобы их стало восемь», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 19 туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.