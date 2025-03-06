«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЛЕ

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Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Агер, Муньос, Элустондо, Мендес, Сучич, Туррьентес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, де Лигт, Йоро, Дало, Мазрауи, Каземиро, Доргу, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.

«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: