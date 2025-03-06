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Эдуард Мор предположил, как «Краснодар» может заменить травмированного Сперцяна

Эдуард Мор предположил, как «Краснодар» может заменить травмированного Сперцяна
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор предположил, как «Краснодар» может заменить травмированного полузащитника команды Эдуарда Сперцяна. Напомним, футболист получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«У «Краснодара» есть два футболиста, которые очень сильно влияют на игру команды, — это Кордоба и Сперцян. Не скажу, что Эдуарда невозможно заменить, но без него гораздо сложнее. Мне очень интересно, как Мусаев будет выходить из ситуации и кем заменит Сперцяна.

На мой взгляд, есть три варианта. Первый — Кривцов, передвигается на место Сперцяна, а всё остаётся как было. Второй — Козлов, в этом случае перестроения неизбежны, потому другие два футболиста должны больше отрабатывать в обороне. Третий — Смолов, играть с ярко выраженными двумя опорными полузащитниками, которые будут всё подчищать. В таком случае в плане креатива всё будет хорошо, а в плане интенсивности и обороны будет непросто», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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