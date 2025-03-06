Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хусанов признан лучшим игроком «Сити» в феврале, защитник опередил Холанда и Гвардиола

Хусанов признан лучшим игроком «Сити» в феврале, защитник опередил Холанда и Гвардиола
Комментарии

Узбекистанский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов был признан лучшим футболистом «горожан» по итогам минувшего февраля. Об этом информирует официальный сайт действующего чемпиона Англии.

В голосовании болельщиков «Манчестер Сити» 21-летний футболист опередил нападающего Эрлинга Холанда и защитника Йошко Гвардиола.

В феврале Хусанов принял участие в пяти матчах «горожан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Узбекский футболист перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из «Ланса». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
«Благодарен, что клуб купил Хусанова». Гвардиола сообщил, что Аке выбыл на долгий срок

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android