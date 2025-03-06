Хусанов признан лучшим игроком «Сити» в феврале, защитник опередил Холанда и Гвардиола

Узбекистанский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов был признан лучшим футболистом «горожан» по итогам минувшего февраля. Об этом информирует официальный сайт действующего чемпиона Англии.

В голосовании болельщиков «Манчестер Сити» 21-летний футболист опередил нападающего Эрлинга Холанда и защитника Йошко Гвардиола.

В феврале Хусанов принял участие в пяти матчах «горожан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Узбекский футболист перешёл в «Манчестер Сити» в минувшем январе из «Ланса». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: