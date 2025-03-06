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Испанская прокуратура потребовала повторного суда над Рубиалесом — Europa Press

Испанская прокуратура потребовала повторного суда над Рубиалесом — Europa Press
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Прокуратура Национального суда Испании обжаловала приговор в отношении экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса и потребовала пересмотра дела с другим судьёй. Об этом сообщает Europa Press.

По данным источника, заместитель прокурора Марта Дурантес в своей апелляции просит признать судебный процесс недействительным и рассмотреть это дело заново с возможностью предоставить доказательства, в которых необоснованно было отказано, и задать вопросы, которые также были необоснованно отклонены.

Отмечается, что прокуратура запросила для Рубиалеса наказание в виде двух лет и шести месяцев тюремного заключения.

Напомним, во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 20 августа 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. В сентябре того же года Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело. А ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года. В конце февраля 2025 года Национальная судебная коллегия Испании приговорила его к штрафу в размере € 10,8 тыс.

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