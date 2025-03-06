Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Хвича — звезда европейского футбола, его связка с Баркола и Дембеле лучшая в мире

Сёмин: Хвича — звезда европейского футбола, его связка с Баркола и Дембеле лучшая в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Хвича выступает за лучший клуб Франции, играет в Лиге чемпионов – его переход был абсолютно правильным и своевременным решением. Видно, с каким удовольствием он выходит на поле, демонстрируя высочайший уровень. Он – звезда европейского футбола. А можно сказать, и мирового! Сегодня атакующее трио «ПСЖ» — Дембеле, Баркола и Хвича – лучшая линия нападения среди клубных команд», – цитирует Сёмина издание «РИА Новости Спорт».

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи» в зимнее трансферное окно. Ранее грузинский вингер выступал в России за такие клубы, как «Локомотив» и «Рубин».

Материалы по теме
«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом! Видео
«ПСЖ» весь матч возил «Ливерпуль». Но проиграл в концовке непостижимым образом! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android