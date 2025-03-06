Сёмин: Хвича — звезда европейского футбола, его связка с Баркола и Дембеле лучшая в мире

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (0:1).

«Хвича выступает за лучший клуб Франции, играет в Лиге чемпионов – его переход был абсолютно правильным и своевременным решением. Видно, с каким удовольствием он выходит на поле, демонстрируя высочайший уровень. Он – звезда европейского футбола. А можно сказать, и мирового! Сегодня атакующее трио «ПСЖ» — Дембеле, Баркола и Хвича – лучшая линия нападения среди клубных команд», – цитирует Сёмина издание «РИА Новости Спорт».

Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи» в зимнее трансферное окно. Ранее грузинский вингер выступал в России за такие клубы, как «Локомотив» и «Рубин».