В «Спартаке» ответили, правда ли, что клуб мог потратить € 50 млн на трансферы зимой

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, правда ли, что нынешней зимой бюджет красно-белых на трансферы составлял € 50 млн.

— Кахигао (Фрэнсис Кахигао — спортивный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в € 50 млн?

— Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас — нет такого, чтобы спортивному директору давали € 30 млн и трать их, как хочешь.

— Как это работает в «Спартаке»?

— Формируется задача под трансферное окно. Под задачу формируется список футболистов, которые могут прийти, спортивный директор отрабатывает и формирует шорт-лист доступных кандидатов. И далее расставляются приоритеты, затем спортивный директор идёт согласовывать бюджет на покупку футболистов на трансферный комитет. Если его аргументы убедительны, а футболист для нас важен, финансирование сделки будет подтверждено, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, в зимнее трансферное окно красно-белые потратили на покупку футболистов € 29,9 млн. Московский клуб заплатил € 18,7 млн греческому АЕКу за нападающего Ливая Гарсию. «Спартак» потратил € 10 млн на вингера Пабло Солари, перешедшего из «Ривер Плейт». Также красно-белые заплатили € 1,2 млн ЦСКА за вратаря Илью Помазуна.

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