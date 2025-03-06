Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»

«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»
Комментарии

«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками команды оскорбительной кричалки в адрес судей матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Болельщики «Факела» скандировали «Судья — позор российского футбола» и ещё одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей», — сказал «РИА Новости Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между «Факелом» и «Химками» прошёл 2 марта. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Единственный мяч во встрече забил защитник подмосковной команды Эдгардо Фаринья.

Материалы по теме
В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Химками»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android