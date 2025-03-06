«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»

«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками команды оскорбительной кричалки в адрес судей матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Болельщики «Факела» скандировали «Судья — позор российского футбола» и ещё одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей», — сказал «РИА Новости Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между «Факелом» и «Химками» прошёл 2 марта. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Единственный мяч во встрече забил защитник подмосковной команды Эдгардо Фаринья.

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