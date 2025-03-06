«Факел» оштрафовали за скандирование фанатами «Судья — позор российского футбола»
Поделиться
«Факел» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками команды оскорбительной кричалки в адрес судей матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'
«Болельщики «Факела» скандировали «Судья — позор российского футбола» и ещё одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра. Штраф — 30 тысяч рублей», — сказал «РИА Новости Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.
Матч между «Факелом» и «Химками» прошёл 2 марта. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Единственный мяч во встрече забил защитник подмосковной команды Эдгардо Фаринья.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 6 марта 2025
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:32
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:12
-
19:12
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:51
-
17:51