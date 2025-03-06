Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о своей длительной дисквалификации

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы со «Стяуа» прокомментировал свою дисквалификацию на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1).
«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.
Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.
Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решение и организовать команду наилучшим образом, чтобы подготовиться к матчам», – приводит слова Фонсеки журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, португальский специалист агрессивно высказывал недовольство работой судьи Бенуа Мийо, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.
- 6 марта 2025
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