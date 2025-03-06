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Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о своей длительной дисквалификации

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о своей длительной дисквалификации
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Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы со «Стяуа» прокомментировал свою дисквалификацию на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15'     1:1 Ляказетт – 24'     2:1 Ляказетт – 82'    
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
1-й тайм
0 : 0
Лион
Лион, Франция

«Я хочу сосредоточиться на сегодняшнем матче, но я чувствую серьезную несправедливость из-за этого решения. Хочу ясно заявить, что я не трогал судью и не имел намерения проявлять физическую агрессию.

Для меня самое главное – это поддержка моего клуба и этого невероятного состава. Нам нужно сохранять спокойствие перед сегодняшним важнейшим матчем.

Да, я готов продолжать работать, несмотря на это длительное отстранение. Мы должны вместе найти решение и организовать команду наилучшим образом, чтобы подготовиться к матчам», – приводит слова Фонсеки журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, португальский специалист агрессивно высказывал недовольство работой судьи Бенуа Мийо, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

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