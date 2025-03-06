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«Акрон» выпустил музыкальный клип и песню совместно с группой The Dawless

«Акрон» выпустил музыкальный клип и песню совместно с группой The Dawless
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Тольяттинский «Акрон» представил песню, выпущенную совместно с музыкальным коллективом The Dawless. Название композиции — «Вместе и до конца». Анимационный клип на песню длится одну минуту.

«Спорим, ты будешь заряжать эту фразу весь сезон?» — говорится в обращении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале «Акрона».

После 19 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе новичков РПЛ 22 набранных очка. В первом матче весенней части сезона «Акрон» уступил на выезде нижегородскому «Пари НН». В 20-м туре РПЛ «Акрон» встретится в Самаре с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье, 9 марта.

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