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Фанаты «ПСЖ» в соцсетях просят выпустить Сафонова на ответный матч ЛЧ с «Ливерпулем»

Фанаты «ПСЖ» в соцсетях просят выпустить Сафонова на ответный матч ЛЧ с «Ливерпулем»
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Болельщики «ПСЖ» остались недовольны игрой вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1) и просят выпустить голкипера Матвея Сафонова на ответную встречу, которая состоится 11 марта. В игре с мерсисайдцами Доннарумма пропустил гол после их единственного удара в створ за весь матч.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

«Сафонов сделал шесть сейвов в матче с «Баварией». Сколько их сделал Доннарумма в играх с «Атлетико», дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем», вместе взятых?» — написал пользователь с никнеймом EwennYkw.

«В ответном матче «ПСЖ» действительно нужно выпустить Сафонова вместо Доннаруммы, иначе мы никогда не выиграем эту чёртову Лигу чемпионов», — заявил пользователь с ником dorineemr.

«Почему бы не выпустить Сафонова? Если не считать его ошибку в матче с «Баварией», он был хорош, на мой взгляд. Он не уровень Алисона или Шевалье, но гарантирует бо́льшую безопасность», — оставил комментарий пользователь с ником guillaume cosyns.

«Я болею за Сафонова в ответном матче [с «Ливерпулем»]», — написал ещё один пользователь в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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