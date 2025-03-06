Игрок «Факела» Щетинин: поначалу уход Маркова был ощутимой потерей

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин высказался об уходе из клуба форварда Евгения Маркова.

«Женя Марков — нападающий с хорошими качествами. Поначалу его уход был ощутимой потерей, но у нас хватает игроков в составе. В матче с «Химками» прекрасно сыграл Владимир Ильин, а также есть Каштанов, который приболел. У них есть качества, которые помогут побеждать в дальнейших встречах», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий Евгений Марков перебрался из «Факела» в клуб Первой лиги «Урал» в зимнее трансферное окно. В первой части сезона форвард забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре РПЛ «Факел» на выезде минимально уступил «Химкам» (0:1).