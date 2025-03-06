Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Факела» Щетинин: поначалу уход Маркова был ощутимой потерей

Игрок «Факела» Щетинин: поначалу уход Маркова был ощутимой потерей
Комментарии

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин высказался об уходе из клуба форварда Евгения Маркова.

«Женя Марков — нападающий с хорошими качествами. Поначалу его уход был ощутимой потерей, но у нас хватает игроков в составе. В матче с «Химками» прекрасно сыграл Владимир Ильин, а также есть Каштанов, который приболел. У них есть качества, которые помогут побеждать в дальнейших встречах», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий Евгений Марков перебрался из «Факела» в клуб Первой лиги «Урал» в зимнее трансферное окно. В первой части сезона форвард забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре РПЛ «Факел» на выезде минимально уступил «Химкам» (0:1).

Материалы по теме
Полузащитник «Факела» Альшин: уход Маркова — потеря, он был лучшим бомбардиром команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android