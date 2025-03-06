«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: Зиркзее открыл счёт на 57-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «красных дьяволов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: