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Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: Зиркзее открыл счёт на 57-й минуте

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: Зиркзее открыл счёт на 57-й минуте
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В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт во встрече 1:0 в пользу «красных дьяволов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57'     1:1 Оярсабаль – 70'    

На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

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