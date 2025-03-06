Стало известно, сколько матчей пропустит 38-летний Нойер из-за травмы

38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит как минимум три-четыре матча из-за разрыва мышечного волокна в правой икроножной мышце, полученного в минувшей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0). Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий голкипер получил повреждение в результате празднования гола в ворота «фармацевтов». В ближайших играх, включая ответную с «Байером», Нойера заменит 21-летний Йонас Урбиг.

Ответная встреча между «Баварией» и «Байером» состоится 11 марта. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: