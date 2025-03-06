Стало известно, сколько матчей пропустит 38-летний Нойер из-за травмы
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38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит как минимум три-четыре матча из-за разрыва мышечного волокна в правой икроножной мышце, полученного в минувшей встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0). Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Кейн – 9' 2:0 Мусиала – 54' 3:0 Кейн – 75'
Удаления: нет / Мукиэле – 62'
Напомним, немецкий голкипер получил повреждение в результате празднования гола в ворота «фармацевтов». В ближайших играх, включая ответную с «Байером», Нойера заменит 21-летний Йонас Урбиг.
Ответная встреча между «Баварией» и «Байером» состоится 11 марта. Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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Комментарии
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