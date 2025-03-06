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В трансляцию матча «ПСЖ» — «Ливерпуль» попала реакция Бекхэма на гол Эллиотта в концовке

В трансляцию матча «ПСЖ» — «Ливерпуль» попала реакция Бекхэма на гол Эллиотта в концовке
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«Ливерпуль» одержал минимальную победу над французским «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм присутствовал на игре в качестве зрителя. В трансляцию встречи попала реакция англичанина на гол полузащитника Харви Эллиотта в ворота парижского клуба на 87-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
05 марта 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Эллиотт – 87'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «ПСЖ» нанёс 27 ударов по воротам в игре с «Ливерпулем». Подопечные Арне Слота ответили двумя ударами за 90 минут, один из которых оказался результативным. Ответная встреча пройдёт в Англии. Матч назначен на вторник, 11 марта. В четвертьфинале ЛЧ победитель двухматчевого противостояния сыграет с лучшей командой из пары «Астон Вилла» — «Брюгге».

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