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«Ливерпуль» может перехватить у «Арсенала» форварда Беньямина Шешко — TBR Football

«Ливерпуль» может перехватить у «Арсенала» форварда Беньямина Шешко — TBR Football
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«Ливерпуль» запросил информацию у «Лейпцига» о возможном трансфере 21-летнего центрального нападающего Беньямина Шешко. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, интерес к словенскому футболисту по-прежнему проявляют «Арсенал» и «Челси». Сам Шешко хотел бы переехать в Лондон. Подчёркивается, что сумма отступных за 21-летнего форварда составляет £ 58 млн (€ 69 млн), однако «Лейпциг» готов отпустить его за меньшую сумму.

«Ливерпуль» рассматривает Шешко в качестве замены для форварда Дарвина Нуньеса, который готов покинуть мерсисайдцев следующим летом.

В нынешнем сезоне Шешко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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