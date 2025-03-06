«Ювентус», «МЮ» и «Ман Сити» интересуются хавбеком «Аталанты» Эдерсоном — Tuttosport

«Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 25-летним бразильским опорным полузащитником «Аталанты» Эдерсоном. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, одним из основных претендентов на бразильца является туринский клуб. Отмечается, что «Ман Сити» и «МЮ» также наводили справки насчёт игрока. Подчёркивается, что прошлым летом «Аталанта» отказалась продавать полузащитника в АПЛ за € 40 млн, однако, по всей видимости, будут готовы отпустить игрока за крупную сумму нынешним летом.

В текущем сезоне Эдерсон провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.