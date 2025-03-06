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«Рома» — «Атлетик» Бильбао: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Рома» — «Атлетик» Бильбао: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Челик, Ренш, Писилли, Кристанте, Анхелиньо, Дибала, Бальданци, Довбик.

«Атлетик»: Ахирресабала, де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче, Руис, Хаурехисар, И. Уильямс, Гомес, Н. Уильямс, Саннади.

Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых матчах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
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