«Рома» — «Атлетик» Бильбао: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Сегодня, 6 марта, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Челик, Ренш, Писилли, Кристанте, Анхелиньо, Дибала, Бальданци, Довбик.

«Атлетик»: Ахирресабала, де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче, Руис, Хаурехисар, И. Уильямс, Гомес, Н. Уильямс, Саннади.

Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых матчах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.