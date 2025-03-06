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Евгения Медведева назвала самого интересного собеседника в московском «Динамо»

Евгения Медведева назвала самого интересного собеседника в московском «Динамо»
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, кого она считает самым интересным собеседником в московском «Динамо». Напомним, Медведева является ведущей проекта «Футбольное катание», в рамках которого она общалась с несколькими футболистами бело-голубых.

— Ты взяла интервью, наверное, уже у 10 динамовцев. Кто показался самым интересным собеседником?
— Ваш тренер Личка. Я не ожидала, он так охотно отвечал, развёрнуто на каждый вопрос, — сказала Медведева для проекта «Футбольное катание».

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 36 очков и занимает четвёртое место.

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