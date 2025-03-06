«Фиорентина» отыгралась с 0:2 в первом тайме матча с «Панатинаикосом»
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В эти минуты на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» встречается с итальянской «Фиорентиной». Хозяева забили два гола в первые 20 минут встречи, но затем пропустили трижды. Правда, последний гол «фиалок» судья Эрик Ламбрехтс и VAR отменили из-за офсайда.
Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
2-й тайм
3 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Свидерски – 5' 2:0 Максимович – 19' 2:1 Бельтран – 20' 2:2 Фаджоли – 23' 3:2 Тете – 55'
«Фиорентина» — действующий финалист Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша турнира итальянская команда проиграла ещё одной греческой — «Олимпиакосу», пропустив в дополнительное время. Годом ранее «фиалки» уступили в финале Лиги конференций «Вест Хэму».
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