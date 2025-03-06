«Фиорентина» отыгралась с 0:2 в первом тайме матча с «Панатинаикосом»

В эти минуты на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» встречается с итальянской «Фиорентиной». Хозяева забили два гола в первые 20 минут встречи, но затем пропустили трижды. Правда, последний гол «фиалок» судья Эрик Ламбрехтс и VAR отменили из-за офсайда.

«Фиорентина» — действующий финалист Лиги конференций. В решающем матче прошлого розыгрыша турнира итальянская команда проиграла ещё одной греческой — «Олимпиакосу», пропустив в дополнительное время. Годом ранее «фиалки» уступили в финале Лиги конференций «Вест Хэму».