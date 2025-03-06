Экс-форвард «Спартака» Давыдов: когда пришёл к «Броукам», весил 96 кг, сейчас скинул 11

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов рассказал, в какой физической форме находится на данный момент.

– На турнире в Казахстане у тебя будто был лишний вес.

– Конечно. Но важно понимать – у меня футболка была XXL. Она ещё больше полнила. На самом деле я не такой Винни-Пух, каким казался там. Потом смотрел фото – ни одного не мог подобрать, чтобы выложить. Вообще, когда пришёл к «Броукам», весил 96 кг. Сейчас скинул 11, осталось ещё девять. Как и говорил, буду на пике к МФЛ-6. Большое спасибо ребятам из «Броуков», что дали возможность набрать форму. Мало кто мог принять в тот момент.

– Где ты сейчас?

– Тренируюсь с одной из команд Медиалиги. Пока не могу назвать, — приводит слова Давыдова Sports.ru.

Минувшей зимой воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов находился на просмотре в медиафутбольном клубе «БроукБойз». Последним профессиональным клубом в карьере 29-летнего форварда были подмосковные «Химки», за второй состав которых Давыдов выступал до лета 2023 года.