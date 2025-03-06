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«Великие — это Месси, Пеле». Капелло возразил Роналду, считающему себя лучшим футболистом

«Великие — это Месси, Пеле». Капелло возразил Роналду, считающему себя лучшим футболистом
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее заявившего, что он является лучшим игроком в истории футбола.

«Когда кто-то, претендующий на это звание, сам себя называет так, то он исходит из собственной оценки и не слушает других. Я думаю, что он немного преувеличил.

[Роналду] Великий футболист, обладающий [огромными] желанием и волей. Но когда я говорю о феноменах, то называю Месси, Пеле и Марадону. Также рядом с ними ставлю «толстячка» Роналдо, Роналдо «феномена». Он чуть-чуть недотягивает до них», — приводит слова Капелло Flashscore.

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