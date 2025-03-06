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Давыдов: ненавидел играть против Кутепова в «Спартаке-2», с Боккетти проще было

Давыдов: ненавидел играть против Кутепова в «Спартаке-2», с Боккетти проще было
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, против кого из защитников было сложнее всего играть на тренировках красно-белых.

«Кутепова отмечу – ненавидел против него играть ещё с дубля и «Спартака-2». Один из лучших защитников, с кем сталкивался. Мне проще было с тем же Боккетти», — приводит слова Давыдова Sports.ru.

Денис Давыдов является воспитанником московского «Спартака». На его счёту 37 матчей за основную команду красно-белых во всех турнирах. Всего футболист записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач. В феврале 2019 года Давыдов покинул «Спартак» свободным агентом и перешёл в «Пари НН». Сейчас 29-летний футболист тренируется с клубом Медиалиги.

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