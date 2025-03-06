Экс-форвард «Спартака» Давыдов: к сожалению, по итогу я не Месси, чтобы так выдавать

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о нестабильности своих результатов на футбольном поле.

«Мне всегда важно быть в лучшей форме. Но здесь не угадаешь. Иногда счастливый всю неделю, работаю правильно, а на поле – вообще не идёт. А бывает, что поругался с кем-то или в тренировках небольшую паузу взял, выходишь – и будто ты 5 м ростом. Сверкаешь на такой уверенности: «Сегодня вы меня не остановите». Но, видишь, к сожалению, по итогу я не Месси, чтобы каждую игру так выдавать», — поделился Давыдов.

Денис Давыдов покинул московский «Спартак» в феврале 2019 года. Минувшей зимой 29-летний нападающий находился на просмотре в медиафутбольном клубе «БроукБойз».