«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: Оярсабаль сравнял счёт на 70-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт в матче 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 57-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.
«Манчестер Юнайтед» прошёл напрямую в 1/8 финала турнира, заняв третье место по итогам общего этапа. «Реал Сосьедад» в стыковых матчах обыграл «Мидтьюлланн».
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.
- 6 марта 2025
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