ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Родриго Вильягрой

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Родриго Вильягрой.

Фото: ПФК ЦСКА

Аргентинский футболист подписал контракт с красно-синими до конца декабря 2028 года с опцией продления на год. Вильягра будет выступать в составе московской команды под пятым номером. Подчёркивается, что футболист присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.

Последним клубом Вильягры до перехода в ЦСКА был «Ривер Плейт», за который он выступал с февраля 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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