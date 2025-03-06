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«Лион» вырвал победу у «Стяуа» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги Европы

Румынский «Стяуа» встречался с французским «Лионом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Игра проходила на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, возглавляемая Тобиасом Штилером. Игра завершилась уверенной победой «Лиона» — 3:1.

Счёт в матче открыл аргентинский защитник гостей Николас Тальяфико на 30-й минуте. Голевой передачей на него отметился нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Отыгрался «Стяуа» на 68-й минуте благодаря голу полузащитника Александру Бэлуцэ. На 86-й минуте вингер «Лиона» Малик Фофана забил победный мяч. На 90-й минуте Фофана оформил дубль и установил окончательный счёт.

Ответный матч пройдёт через неделю во Франции. Игра назначена на четверг, 13 марта.