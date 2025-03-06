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Стяуа — Лион, результат матча 6 марта 2025, счёт 1:3, Лига Европы 2024-2025

«Лион» вырвал победу у «Стяуа» в концовке первого матча 1/8 финала Лиги Европы
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Румынский «Стяуа» встречался с французским «Лионом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Игра проходила на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния). Встречу обслуживала немецкая бригада арбитров, возглавляемая Тобиасом Штилером. Игра завершилась уверенной победой «Лиона» — 3:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 3
Лион
Лион, Франция
0:1 Тальяфико – 30'     1:1 Бэлуцэ – 68'     1:2 Фофана – 86'     1:3 Фофана – 89'    

Счёт в матче открыл аргентинский защитник гостей Николас Тальяфико на 30-й минуте. Голевой передачей на него отметился нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Отыгрался «Стяуа» на 68-й минуте благодаря голу полузащитника Александру Бэлуцэ. На 86-й минуте вингер «Лиона» Малик Фофана забил победный мяч. На 90-й минуте Фофана оформил дубль и установил окончательный счёт.

Ответный матч пройдёт через неделю во Франции. Игра назначена на четверг, 13 марта.

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