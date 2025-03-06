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Копенгаген — Челси, результат матча 6 марта 2025, счёт 1:2, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
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Закончился первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались датский «Копенгаген» и английский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 46'     0:2 Фернандес – 65'     1:2 Перейра – 79'    

На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник лондонского клуба Рис Джеймс с передачи Марка Кукурельи. На 65-й минуте Энцо Фернандес увеличил преимущество своей команды с передачи Тайрика Джорджа. На 80-й минуте Габриэл Перейра отыграл один мяч с передачи Маркоса Лопеса.

Ответная встреча между командами пройдёт в четверг, 13 марта, в Лондоне (Англия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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