«Челси» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Закончился первый матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались датский «Копенгаген» и английский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник лондонского клуба Рис Джеймс с передачи Марка Кукурельи. На 65-й минуте Энцо Фернандес увеличил преимущество своей команды с передачи Тайрика Джорджа. На 80-й минуте Габриэл Перейра отыграл один мяч с передачи Маркоса Лопеса.

Ответная встреча между командами пройдёт в четверг, 13 марта, в Лондоне (Англия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.