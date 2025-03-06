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Фенербахче — Рейнджерс, результат матча 6 марта 2025, счёт 1:3, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Фенербахче» проиграл «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и шотландский «Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Игру обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Рейнджерс» одержал победу со счётом 3:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Дессерс – 7'     1:1 Джику – 30'     1:2 Черны – 42'     1:3 Черны – 81'    

На седьмой минуте голом отметился нападающий гостей Сирил Дессерс с передачи Мохаммеда Диоманде. На 30-й минуте Александер Джику сравнял счёт во встрече. На 42-й минуте Вацлав Черны увеличил преимущество своей команды с передачи Сирила Дессерса.

На 51-й минуте Сирил Дессерс забил третий гол «Рейнджерс» во встрече, но после просмотра видеоповтора гол был отменён. На 81-й минуте Вацлав Черны оформил дубль с передачи Николаса Раскина.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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