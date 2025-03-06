«Фенербахче» проиграл «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и шотландский «Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Игру обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Рейнджерс» одержал победу со счётом 3:1.

На седьмой минуте голом отметился нападающий гостей Сирил Дессерс с передачи Мохаммеда Диоманде. На 30-й минуте Александер Джику сравнял счёт во встрече. На 42-й минуте Вацлав Черны увеличил преимущество своей команды с передачи Сирила Дессерса.

На 51-й минуте Сирил Дессерс забил третий гол «Рейнджерс» во встрече, но после просмотра видеоповтора гол был отменён. На 81-й минуте Вацлав Черны оформил дубль с передачи Николаса Раскина.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.