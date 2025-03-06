«Панатинаикос» обыграл «Фиорентину», упустив по ходу матча преимущество в два мяча
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 3:2.
Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
3 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Свидерски – 5' 2:0 Максимович – 19' 2:1 Бельтран – 20' 2:2 Фаджоли – 23' 3:2 Тете – 55'
Хозяева забили дважды в первые 20 минут матча: Кароль Свидерски и Неманья Максимович записали свои фамилии на табло. «Фиорентина» отыграла один мяч практически сразу: отличился Лукас Бельтран. Спустя три минуты счёт сравнял Николо Фаджоли. В конце тайма «фиалки» вышли вперёд: однако гол Матиаса Морено был отменён из-за офсайда. На 55-й минуте «Панатинаикос» забил третий мяч: отличился Тете.
Ответный матч между командами пройдёт 13 марта и начнётся в 23:00 мск.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:14
-
23:03
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:05
-
22:04
-
22:04
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:16
-
21:00
-
20:49