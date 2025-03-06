«Панатинаикос» обыграл «Фиорентину», упустив по ходу матча преимущество в два мяча

В эти минуты на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 3:2.

Хозяева забили дважды в первые 20 минут матча: Кароль Свидерски и Неманья Максимович записали свои фамилии на табло. «Фиорентина» отыграла один мяч практически сразу: отличился Лукас Бельтран. Спустя три минуты счёт сравнял Николо Фаджоли. В конце тайма «фиалки» вышли вперёд: однако гол Матиаса Морено был отменён из-за офсайда. На 55-й минуте «Панатинаикос» забил третий мяч: отличился Тете.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта и начнётся в 23:00 мск.