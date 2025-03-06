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Панатинаикос — Фиорентина, результат матча 6 марта 2025, счёт 3:2, Лига конференций 2024-2025

«Панатинаикос» обыграл «Фиорентину», упустив по ходу матча преимущество в два мяча
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В эти минуты на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в греческих Афинах завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций. Местный «Панатинаикос» обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 3:2.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
3 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Свидерски – 5'     2:0 Максимович – 19'     2:1 Бельтран – 20'     2:2 Фаджоли – 23'     3:2 Тете – 55'    

Хозяева забили дважды в первые 20 минут матча: Кароль Свидерски и Неманья Максимович записали свои фамилии на табло. «Фиорентина» отыграла один мяч практически сразу: отличился Лукас Бельтран. Спустя три минуты счёт сравнял Николо Фаджоли. В конце тайма «фиалки» вышли вперёд: однако гол Матиаса Морено был отменён из-за офсайда. На 55-й минуте «Панатинаикос» забил третий мяч: отличился Тете.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта и начнётся в 23:00 мск.

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