«Бетис» и «Витория Гимарайнш» сыграли вничью в результативном матче 1/8 финала ЛК
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Испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией Гимарайнш» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА. Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала черногорская бригада арбитров, возглавляемая Николой Дабановичем. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.
Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 2
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 Бакамбу – 48' 1:1 Мендеш – 51' 2:1 Иско – 75' 2:2 Оливейра – 81'
На 49-й минуте счёт открыл форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу после передачи бразильца Антони. На 51-й минуте полузащитник гостей Жоао Мендеш сравнял счёт. На 76-й минуте экс-полузащитник сборной Испании Иско вновь вывел «Бетис» вперёд. На 82-й минуте нападающий «Витории» Нелсон Оливейра установил окончательный счёт.
Ответный матч пройдёт через неделю в Португалии. Игра назначена на четверг, 13 марта.
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