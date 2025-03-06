Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бетис — Витория Гимарайнш, результат матча 6 марта 2025, счёт 2:2, Лига Конференций 2024-2025

«Бетис» и «Витория Гимарайнш» сыграли вничью в результативном матче 1/8 финала ЛК
Комментарии

Испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией Гимарайнш» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА. Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала черногорская бригада арбитров, возглавляемая Николой Дабановичем. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 2
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 Бакамбу – 48'     1:1 Мендеш – 51'     2:1 Иско – 75'     2:2 Оливейра – 81'    

На 49-й минуте счёт открыл форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу после передачи бразильца Антони. На 51-й минуте полузащитник гостей Жоао Мендеш сравнял счёт. На 76-й минуте экс-полузащитник сборной Испании Иско вновь вывел «Бетис» вперёд. На 82-й минуте нападающий «Витории» Нелсон Оливейра установил окончательный счёт.

Ответный матч пройдёт через неделю в Португалии. Игра назначена на четверг, 13 марта.

Материалы по теме
«Сосьедад» забил ответный мяч «МЮ»! Команда Захаряна идёт за победой в 1/8 финала ЛЕ! LIVE
Live
«Сосьедад» забил ответный мяч «МЮ»! Команда Захаряна идёт за победой в 1/8 финала ЛЕ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android