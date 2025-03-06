«МЮ» — единственный из 72 клубов ЛЧ и ЛЕ, ни разу не проигравший в этом сезоне еврокубков

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (1:1) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остаётся единственным из 72 клубов ЛЕ и Лиги чемпионов, ни разу не проигравшим в нынешнем еврокубковом сезоне.

Всего в сезоне-2024/2025 «красные дьяволы» провели девять встреч в Лиге Европы, в которых они пять раз победили и четыре раза сыграли вничью.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» с «Реалом Сосьедад» состоится 13 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. По итогам общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» заняли третье место.

Необычные названия футбольных клубов: