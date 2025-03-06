Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» — единственный из 72 клубов ЛЧ и ЛЕ, ни разу не проигравший в этом сезоне еврокубков

«МЮ» — единственный из 72 клубов ЛЧ и ЛЕ, ни разу не проигравший в этом сезоне еврокубков
Комментарии

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (1:1) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остаётся единственным из 72 клубов ЛЕ и Лиги чемпионов, ни разу не проигравшим в нынешнем еврокубковом сезоне.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57'     1:1 Оярсабаль – 70'    

Всего в сезоне-2024/2025 «красные дьяволы» провели девять встреч в Лиге Европы, в которых они пять раз победили и четыре раза сыграли вничью.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» с «Реалом Сосьедад» состоится 13 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. По итогам общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» заняли третье место.

Материалы по теме
Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android