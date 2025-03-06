«МЮ» — единственный из 72 клубов ЛЧ и ЛЕ, ни разу не проигравший в этом сезоне еврокубков
Поделиться
После первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (1:1) «Манчестер Юнайтед» по-прежнему остаётся единственным из 72 клубов ЛЕ и Лиги чемпионов, ни разу не проигравшим в нынешнем еврокубковом сезоне.
Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Зиркзее – 57' 1:1 Оярсабаль – 70'
Всего в сезоне-2024/2025 «красные дьяволы» провели девять встреч в Лиге Европы, в которых они пять раз победили и четыре раза сыграли вничью.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» с «Реалом Сосьедад» состоится 13 марта. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. По итогам общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» заняли третье место.
Материалы по теме
Необычные названия футбольных клубов:
Комментарии
- 6 марта 2025
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:28
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:14
-
23:03
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:23
-
22:17
-
22:16
-
22:05
-
22:04
-
22:04
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:16
-
21:00
-
20:49