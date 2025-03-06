«Рома» — «Атлетик» Бильбао: в первом тайме счёт не открыт

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Рома» и «Атлетик» Бильбао. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). После первого тайма счёт в матче — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не открыли счёт. «Рома» нанесла всего три удара по воротам, «Атлетик» сделал пять ударов. Также гости заработали три жёлтые карточки.

Напомним, «Рома» вышла в 1/8 финала турнира, обыграв «Порту» в стыковых матчах. «Атлетик» Бильбао прошёл в эту стадию напрямую, заняв второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы.