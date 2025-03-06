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«Интер» видит замену для Чалханоглу в полузащитнике «Ливерпуля» — InterLive

«Интер» видит замену для Чалханоглу в полузащитнике «Ливерпуля» — InterLive
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«Интер» рассматривает 24-летнего полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса в качестве потенциальной замены для 31-летнего хавбека Хакана Чалханоглу в случае, если он захочет покинуть итальянский клуб грядущим летом. Об этом сообщает InterLive.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот не видит Джонса в качестве футболиста основного состава, что способно побудить английского игрока покинуть команду.

В нынешнем сезоне Джонс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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