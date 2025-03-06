Капелло: Зидан удивил меня своим мастерством, с которым он тренировал «Реал»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос, подходит ли бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан для работы в сборной Франции.

«Он удивил меня своим мастерством, с которым тренировал «Реал». У него был хороший состав, но одного хорошего состава недостаточно. Нужно знать, как управлять им, нужно знать, как привлечь игроков на свою сторону, нужно убедить их делать определённые вещи, и у него была харизма, которой он обладал и на поле. Поэтому я считаю, что он способен тренировать сборную Франции.

Тот факт, что он не согласился перейти в другие команды, заставил меня понять, что он может перейти только в команду, которая находится на вершине. После работы в «Реале» такими командами могли бы стать «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», — приводит слова Капелло Flashscore.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан является основным претендентом на должность главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама, который подтвердил, что покинет команду после чемпионата мира 2026 года. Отмечалось, что Зидан уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Франции по личному контракту.