Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: Зидан удивил меня своим мастерством, с которым он тренировал «Реал»

Капелло: Зидан удивил меня своим мастерством, с которым он тренировал «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос, подходит ли бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан для работы в сборной Франции.

«Он удивил меня своим мастерством, с которым тренировал «Реал». У него был хороший состав, но одного хорошего состава недостаточно. Нужно знать, как управлять им, нужно знать, как привлечь игроков на свою сторону, нужно убедить их делать определённые вещи, и у него была харизма, которой он обладал и на поле. Поэтому я считаю, что он способен тренировать сборную Франции.

Тот факт, что он не согласился перейти в другие команды, заставил меня понять, что он может перейти только в команду, которая находится на вершине. После работы в «Реале» такими командами могли бы стать «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», — приводит слова Капелло Flashscore.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан является основным претендентом на должность главного тренера сборной Франции после ухода Дидье Дешама, который подтвердил, что покинет команду после чемпионата мира 2026 года. Отмечалось, что Зидан уже ведёт переговоры с Федерацией футбола Франции по личному контракту.

Материалы по теме
Экс-игрок «Реала» Варан описал, каким тренером является Зинедин Зидан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android