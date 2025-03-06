«Заслуженное поражение». Моуринью — о проигрыше «Фенербахче» в матче ЛЕ с «Рейнджерс»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о поражении команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:3).

«Это было заслуженное поражение. «Рейнджерс» заслужили победу. Мы совершили много ошибок, а они — нет. У нас были моменты в атаке, но мы не смогли забить. Противостояние ещё не завершено», — приводит слова Моуринью A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

В составе турецкой команды забитым мячом отметился Александер Джику. За «Рейнджерс» ворота «Фенербахче» поразили Сирил Дессерс и дважды Вацлав Черны.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Моуринью взял в автобус фаната «Фенербахче»: