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«Заслуженное поражение». Моуринью — о проигрыше «Фенербахче» в матче ЛЕ с «Рейнджерс»

«Заслуженное поражение». Моуринью — о проигрыше «Фенербахче» в матче ЛЕ с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о поражении команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:3).

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
06 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Дессерс – 7'     1:1 Джику – 30'     1:2 Черны – 42'     1:3 Черны – 81'    

«Это было заслуженное поражение. «Рейнджерс» заслужили победу. Мы совершили много ошибок, а они — нет. У нас были моменты в атаке, но мы не смогли забить. Противостояние ещё не завершено», — приводит слова Моуринью A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

В составе турецкой команды забитым мячом отметился Александер Джику. За «Рейнджерс» ворота «Фенербахче» поразили Сирил Дессерс и дважды Вацлав Черны.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 13 марта, в Глазго (Шотландия). Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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