Давыдов: Каррера, и Глушаков — легенды «Спартака», я люблю обоих

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Давыдов поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере и экс-полузащитнике клуба Денисе Глушакове.

«Лично для меня и Каррера, и Глушаков – легенды «Спартака». У каждого своя правда, а я люблю обоих, для меня это два великих человека. Благодарен судьбе, что свела с ними. Глушаков вообще мне всегда помогал. Советами, например, когда я загородный дом брал. Приложил руку, чтобы меня взяли в «Химки». Сказал: «Посмотрите, он набрал форму». В клубе согласились на просмотр. Очень хороший человек и товарищ», — заявил Давыдов.

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов перебрался в «Химки» летом 2022 года, а покинул клуб в 2023-м. На счету нападающего один матч за «Химки» в Кубке России. Денис Глушаков перебрался в «Химки» перед стартом текущего сезона и отыграл 45 минут в пяти встречах за команду. Итальянец Массимо Каррера недавно заявил, что хочет вернуться в Россию и готов рассмотреть предложения из Первой лиги.