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6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта:

«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» — 1:0;

«Фенербахче» — «Рейнджерс» — 1:3;

«Стяуа» — «Лион» — 1:3;

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;

«Будё-Глимт» — «Олимпиакос» — 3:0;

«Аякс» — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:2;

«Виктория Пльзень» — «Лацио» — 1:2;

«Рома» — «Атлетик» Бильбао — 2:1.

Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: