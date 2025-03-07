Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта
Аудио-версия:
Комментарии

6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта:

«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» — 1:0;

«Фенербахче» — «Рейнджерс» — 1:3;

«Стяуа» — «Лион» — 1:3;

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;

«Будё-Глимт» — «Олимпиакос» — 3:0;

«Аякс» — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:2;

«Виктория Пльзень» — «Лацио» — 1:2;

«Рома» — «Атлетик» Бильбао — 2:1.

Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android