6 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 6 марта:
«АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм» — 1:0;
«Фенербахче» — «Рейнджерс» — 1:3;
«Стяуа» — «Лион» — 1:3;
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;
«Будё-Глимт» — «Олимпиакос» — 3:0;
«Аякс» — «Айнтрахт» Франкфурт — 1:2;
«Виктория Пльзень» — «Лацио» — 1:2;
«Рома» — «Атлетик» Бильбао — 2:1.
Ответные встречи в этих парах состоятся 13 марта.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: