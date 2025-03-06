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«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании со счётом 5:0

«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании со счётом 5:0
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Завершился первый матч женского Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». В этой игре каталонский клуб разгромил «сливочных» со счётом 5:0.

Нападающая сине-гранатовых Эва Пайор оформила хет-трик.

Ответный матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 марта.

Сине-гранатовые являются действующими обладателями женского Кубка Испании. В финале минувшего розыгрыша данного турнира «Барселона» встречалась с «Реалом Сосьедад». Каталонский клуб победил команду из Сан-Себастьяна со счётом 8:0.

Также женская «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в данном соревновании. Сине-гранатовые завоёвывали Кубок Испании 10 раз.

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