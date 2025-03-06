«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании со счётом 5:0

Завершился первый матч женского Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». В этой игре каталонский клуб разгромил «сливочных» со счётом 5:0.
Нападающая сине-гранатовых Эва Пайор оформила хет-трик.
Ответный матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 марта.
Сине-гранатовые являются действующими обладателями женского Кубка Испании. В финале минувшего розыгрыша данного турнира «Барселона» встречалась с «Реалом Сосьедад». Каталонский клуб победил команду из Сан-Себастьяна со счётом 8:0.
Также женская «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в данном соревновании. Сине-гранатовые завоёвывали Кубок Испании 10 раз.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: