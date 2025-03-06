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«Лион» заявил о намерении подать апелляцию на дисквалификацию главного тренера Фонсеки

«Лион» заявил о намерении подать апелляцию на дисквалификацию главного тренера Фонсеки
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Футбольный клуб «Лион» на своём официальном сайте сообщил о намерении обжаловать решение о дисквалификации главного тренера команды Паулу Фонсеки на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1) Бенуа Мийо.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15'     1:1 Ляказетт – 24'     2:1 Ляказетт – 82'    

«Лион» признает крайнюю суровость беспрецедентного наказания и необычную оперативность дисциплинарной комиссии в отношении Паулу Фонсеки. Клуб сожалеет, что о действиях тренера судили только по эмоциональной реакции, без явного намерения применить физическую силу в адрес арбитра.

В свете санкций, которые, по‑видимому, продиктованы негативным влиянием на французское судейство, «Лион» объявляет, что изучит все возможные пути подачи апелляции. Сейчас клуб как никогда ранее сплочён и сосредоточен на своих спортивных целях», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, португальский специалист агрессивно высказывал недовольство работой судьи, за что был удалён в компенсированное ко второму тайму время.

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