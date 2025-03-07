Денис Давыдов рассказал, кто из партнёров по «Спартаку» запомнился ему больше всего

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов поделился воспоминаниями о периоде выступления за основную команду красно-белых и назвал бывших одноклубников, которые произвели на него наибольшее впечатление.

– Кто особенно запомнился из партнёров в «Спартаке»?

– Номер один для меня всегда – Адриано. 100%. Он чуть-чуть лентяйчик тоже, но, когда включался, его было не остановить. Рафа Кариока. На мяче очень хорош. На пике нравился Ким [Чельстрём], это потом уже он такой тяжёленький стал. Кайфовал, когда следил за его передачами – он же ещё левша, то есть всё по-другому. Ким вроде и не особо быстро бегал, но в отборе очень противный. Думал, встану под него, как отвалтужу. А он возьмёт – и выбьет мяч в последний момент, — поделился Давыдов.

Опорный полузащитник Рафаэл Кариока выступал за московский «Спартак» с января 2009 года по август 2015 года. Сейчас 35-летний бразилец защищает цвета мексиканского «Тигрес». Форвард Луис Адриано перешёл в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. Летом прошлого года 37-летний нападающий покинул бразильскую «Виторию», с тех пор он остаётся без клуба. Шведский полузащитник Ким Чельстрём выступал за «Спартак» с августа 2012 года по июль 2015-го (с перерывом на аренду в «Арсенал» во второй части сезона-2014/2015). С декабря 2023 года экс-футболист занимает пост главы Шведской футбольной ассоциации.